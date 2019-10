Start up, spin off di Imt premiata a Pisa

Sul secondo gradino del podio Small Pixels, un algoritmo per il miglioramento delle qualità immagini video per streaming di alta qualità a basso costo, sviluppato da un team dell'Università di Firenze. Al terzo posto Tree Tower, una start-up innovativa spin-off della Scuola Imt Alti Studi Lucca che sviluppa software e digital solution su misura per la smart manufacturing. Quarta posizione per Euriskos, un sistema per trasformare il suono in energia elettrica sviluppato da un team dell'Università di Pisa. I primi quattro classificati avranno l'opportunità di partecipare al 'Premio Nazionale per l'Innovazione', in programma a Catania il 28 e 29 novembre prossimi. Grazie a una collaborazione già avviata con l'Università di Pisa per il progetto Contamination Lab, Federmanager Toscana ha reso disponibili altri due premi per il quinto e sesto posto, assegnati rispettivamente a Tocket, un sistema di ticketing per eliminare il bagarinaggio sviluppato da un team dell'Università di Pisa, e a Quon, un software per la sentiment analysis progettato da un team dell'Università di Firenze. Queste due idee saranno inserite nel percorso di accelerazione della Start Up Success della durata di 6 mesi finanziato interamente da Federmanager Toscana.Tra i progetti che hanno preso parte alla finale regionale del campionato degli innovatori anche Blocklock (Università di Pisa), Dna Blocks (Università di Firenze), DreamsVr (Scuola Normale Superiore), SienabioActive Bioeconomy (Università di Siena).La premiazione di Start Cup Toscana 2019 si è aperta con i saluti del prorettore vicario dell'Università di Pisa Carlo Petronio, della consigliera della Regione Toscana Alessandra Nardini, della rettrice della Scuola Sant'Anna Sabina Nuti e del direttore della Scuola Imt Alti Studi Lucca Pietro Pietrini. A seguire il professor Paolo Miccoli, presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) ha tenuto un intervento dal titolo 'Verso la nuova Vqr: quale tipo di continuità?'.