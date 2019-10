Lucca plastic free, ok mozione in Consiglio

Al tema si unisce anche il consigliere Massimiliano Bindocci, per presentare un emendamento alla mozione con l’intento di portare un contributo alla riduzione dell’utilizzo di plastiche. Anche il consigliere Fabio Barsanti chiede maggiore attenzione sul tema, “insieme ad incentivi come lo sgravio fiscale per utilizzare materiali biodegradabili”. Per la consigliera Donatella Buonriposi la mozione è meritoria, ma “le nostre scuole non sono comunque all’anno zero sul tema. In questo senso - consiglia - si potrebbe incrementare la presenza delle fontanelle nelle periferie, per disincentivare il consumo di acqua in plastica”. Il sindaco Tambellini aggiunge un’ulteriore angolatura alla discussione: “Non bisogna per forza demonizzare la plastica, perché si tratta di un materiale che può essere correttamente riciclato. La dispersione della plastica è sempre frutto della mancanza di educazione: l’economia circolare ci metterebbe in condizione di riciclare tutto. L’urgenza esiste perché sistematicamente si trovano rifiuti abbandonati sul territorio: non da ultimo segnalo quelli lungo la via del Monte Quiesa”. La mozione, emendata, viene approvata all’unanimità.