Innovazione, Imt a Catania per la finale nazionale

Tree-tower è stata fondata nell’aprile di quest’anno e insediata all’interno del Polo tecnologico lucchese. La start-up propone una nuova generazione di software che integrano il disegno industriale e gli strumenti di simulazione al computer per materiali e processi industriali, con l'intelligenza artificiale e il machine learning, accelerando lo scouting di nuove soluzioni tecnologiche. In questo modo, si riducono i tempi e i costi connessi alla ricerca e allo sviluppo manifatturiero. I primi riscontri di mercato sono stati più che positivi, con importanti contratti siglati con imprese lucchesi e lombarde leader nei settori della moda e dell'economia circolare. A ritirare il premio venerdì scorso (25 ottobre) all’Università di Pisa è stato Francesco Biancalani, co-fondatore e amministratore unico di Tree-tower, con dottorato in discipline economiche conseguito alla Scuola Imt. “Lo spin off, che oggi conta un dipendente, contribuisce a creare innanzitutto nuovi posti di lavoro,con un vantaggio anche per il placement dei neodottori di ricerca della Scuola IMT - ha spiegato Buancalani. Inoltre, collabora al trasferimento tecnologico della scuola sul territorio, accrescendone la competitività e attraendo capitali e commesse anche da fuori regione”. “Il valore aggiunto di Tree tower sul mercato è dato dalla possibilità concreta di tradurre in prodotti commerciali innovativi i risultati della ricerca interdisciplinare e di frontiera portata avanti alla Scuola", afferma il professor Marco Paggi, cofondatore della start up assieme a Biancalani oltre che professore ordinario di scienza delle costruzioni e delegato alla ricerca della Scuola Imt. Con l’occasione pisana, Paggi ha annunciato anche il passaggio di testimone per l’anno 2020: la prossima edizione di Start cup Toscana sarà infatti ospitata dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca.