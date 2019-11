FuturaLucca al via, c'è la vice ministra Anna Ascani

A seguire, alle 14,30, Ascani incontrerà al Real Collegio l'Et 2020 Working group on digital education: learning, teaching and assessment (Wg Delta), un gruppo di lavoro istituito dalla commissione europea nell'ambito del quadro strategico Et 2020 per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione. Il gruppo, che promuove le Peer learning activities (Pla) dedicate all'approfondimento di metodologie didattiche innovative da parte degli stati membri, mirate all'efficacia dell'educazione digitale, sarà a Lucca per 'studiare' Futura quale buona pratica di innovazione scolastica dal basso.

#FuturaLucca si svolgerà da domani (7 novembre) a sabato ed è prevista la partecipazione di circa 65 istituzioni scolastiche: saranno circa 1600 gli studenti che prenderanno parte ai diversi laboratori, oltre 500 i docenti che parteciperanno alla formazione.