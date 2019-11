Anci, Raspini responsabile di ambiente e rifiuti

"Una bella soddisfazione e una notevole responsabilità - afferma - essere punto di riferimento degli amministratori toscani in materie così strategiche e delicate. Di sicuro, un riconoscimento importante anche per la nostra città (primo capoluogo toscano per percentuale di raccolta differenziata) che può così aspirare a diventare sempre più un modello di città sostenibile per tutta la regione".