Raccolta differenziata, Lucca sul podio regionale

Sì alla raccolta differenziata. Proprio mentre nel centro storico lucchese prende il via la rivoluzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, denominato Garby, la provincia di Lucca balza in testa alla classifica regionale per la percentuale di raccolta differenziata con il 78,3 per cento sul totale dei conferimenti (dati Ispra 2018). “Un dato - spiega la dirigente di Sistema Ambiente, Caterina Susini - confermato anche dall’indagine condotta nel 2018 dall’Arrr, l’agenzia regionale recupero e risorse, dove la percentuale di raccolta differenziata lucchese sale addirittura all’83,35 per cento. Ma non solo: è di nuovo Lucca a salire sul podio, conquistando la medaglia d’argento, dietro Firenze, per quanto riguarda la Tari. La tariffa sui rifiuti resta infatti tra le più basse a livello regionale: 291 euro contro i 373 di Massa. La Tari lucchese, tra le più basse della Toscana, resta inoltre sia sotto la media regionale (323 euro) che quella nazionale (300 euro)”.

Lucchesi 'ricicloni', quindi, visto che la media regionale si ferma sul 53,9 per cento. Bene anche per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti: nel 2017 ogni lucchese ha prodotto 587,4 chilogrammi di rifiuti, poco di più dei cittadini livornesi e decisamente meno dei massesi, con 817,6 chilogrammi di rifiuti a testa, restando sotto della media regionale, che è di 600,4 chilogrammi pro capite.

Proprio oggi (22 novembre) poi, l'assessore del Comune di Lucca Francesco Raspini è stato nominato da Anci Toscana responsabile per le politiche ambientali e dei rifiuti: "Una bella soddisfazione e una notevole responsabilità - afferma - essere punto di riferimento degli amministratori toscani in materie così strategiche e delicate. Di sicuro, un riconoscimento importante anche per la nostra città, primo capoluogo toscano per percentuale di raccolta differenziata, che può così aspirare a diventare sempre più un modello di città sostenibile per tutta la regione".

Sistema Ambiente ricorda che per il ritiro delle nuove tessere, indispensabili per aprire i Garby, le nuove isole ecologiche fuori terra che verranno posizionate nel centro storico, è possibile recarsi, il sabato, all’ex biglietteria del teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9,30 alle 16, al Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17; il mercoledì dalle 8,30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate a Borgo Giannotti.