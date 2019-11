Con tavole d'arte gastronomia e fumetti a braccetto

Da oggi (28 novembre) a sabato 7 dicembre alcuni fra i migliori ristoranti del territorio presenteranno menù a base di prodotti tipici del paniere lucchese, arricchiti da una sorpresa per la clientela presente in sala: durante la cena infatti ci sarà anche un "artista/fumettista" che declinerà l'arte dell'illustrazione mettendola a servizio del settore food, dipingendone profumi, colori e odori. Per la parte artistica aderiscono all’iniziativa 6 artisti di cui 4 fumettisti toscani e 2 pittori/illustratori lucchesi che si sono suddivisi il calendario, così suddiviso: oggi (28 novembre), Osteria Baralla (piazza Anfiteatro, Lucca); A Bimbotto (Vorno); sabato (30 novembre), Undici Undici (piazza Antelminelli, Lucca), Enoristorante Micheloni (Guamo); La Rocca (Castelnuovo Garfagnana); lunedì 2 dicembre, La Linea (via Vittorio Emanuele, Lucca), Serendepico (Gragnano); martedì (3 dicembre), Antica Locanda di Sesto (Sesto di Moriano), Gli Orti di via Elisa (via Elisa, Lucca), San Colombano (baluardo San Colombano, Lucca); mercoledì (4 dicembre), Buca di Sant’Antonio (via della Cervia, Lucca), La Parte degli Angeli (via degli Angeli, Lucca), A – Mare (via San Francesco, Viareggio); giovedì (5 dicembre), Osteria del Manzo (via Battisti, Lucca), Forassiepi (Montecarlo); venerdì (6 dicembre), Peperosa (piazza Anfiteatro, Lucca), Antica Trattoria Stefani (San Lorenzo a Vaccoli); sabato 7 dicembre, Perbacco (piazza Anfiteatro, Lucca).