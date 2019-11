Sapori e innovazione: iniziato il Desco

“Siamo finalmente giunti ad una nuova inaugurazione de Il Desco - ha commentato Giorgio Bartoli della Camera di Commercio di Lucca prima del taglio del nastro -, un evento che giunge alla 15esima edizione con tante aspettative. Il Desco da ormai 15 anni è una vetrina per le eccellenze gastronomiche del nostro territorio: dalla Valle del Serchio, passando per la Piana, fino alla Versilia. Non solo: sono presenti anche espositori toscani e di altre 10 regioni italiane, appositamente selezionati da una commissione. Il Desco non vuole solo mettere in vetrina l’offerta delle nostre eccellenze, è anche un’occasione per fare eventi (ce ne saranno circa 70) adatti per tutte le età: ci sarà spazio anche alla formazione e al divertimento dei bimbi. Il lavoro è stato impegnativo, ma adesso ci siamo. Buon Desco a tutti e speriamo che il tempo regga”.

“La tavola è un momento di aggregazione – le parole del sindaco Tambellini -, quello del Desco è un momento per scoprire le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e andare a contatto con le aziende, con i contadini. Oltre a offrirci una grande qualità di prodotti, fanno anche manutenzione del territorio. Grazie a tutti per la realizzazione di questo evento, con l’auspicio, anche da parte mia, che la quindicesima edizione sia baciata dal bel tempo”.

Da nord a sud, dai tortellini emiliani ai prelibati cannoli siciliani, dai formaggi sardi a quelli dell’alpeggio, dai salumi toscani al pesto ligure, e molto altro ancora. Gli espositori presenti al Desco proverranno da tutto il territorio nazionale: accanto ai 42 toscani, vi saranno anche produttori dalla Liguria, dalla Lombardia dall’Emilia Romagna, dal Molise, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Il Desco non è solo una mostra mercato ma una vetrina che permette di conoscere e approfondire le unicità e le tipicità dei prodotti del nostro eterogeneo territorio, attraverso degustazioni guidate show cooking, eventi, talk, laboratori per bambini, mostre e contest. Anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, torna a grande richiesta la gara dei Giovani Chef, organizzata dalla Darwine e Food di Claudia Marinelli, durante la quale 4 giovani chef toscani avranno 25 minuti di tempo per preparare un piatto, utilizzando come ingredienti quattro dei prodotti presenti al Desco. Il Desco si riconferma evento plastic free: il rispetto dell’ambiente è un tema che la manifestazione porta avanti da diversi anni. Anche quest’anno continuerà la sensibilizzazione verso il riciclo e il riuso, utilizzando sempre più piatti e biccheri biodegradabili. Il Desco è anche Esco dal Desco con un ricco calendario di eventi, mostre, workshop, convegni e tante altre opportunità che il territorio di The Lands of Giacomo Puccini offre nel mese di novembre e dicembre a tutti coloro che decidano di passare un weekend a Lucca. Tanto spazio alla tecnologia. Lucca: stories&tastes è la app che sarà presentata al Real Collegio, oggi (29 novembre) alle 17, grazie alla quale è possibile avere sempre a portata di mano sullo smartphone notizie, curiosità sui prodotti enogastronomici locali, raccontate direttamene dai produttori, dai ristoratori e da chi li commercializza con in sottofondo le arie tratte dalle opere del maestro Giacomo Puccini. Tebiki è la app turistica, ricca di itinerari digitali, smart, interattivi e coinvolgenti, pensati e creati da guide turistiche professioniste che attraverso delle pillole video accompagnano i turisti durante tutto il loro viaggio alla scoperta della città. Per i visitatori de Il Desco uno sconto sul videotour Lucca Gourmet, il codice con lo sconto è disponibile presso la segreteria della manifestazione Real Collegio. Le strategie digitali sono importanti anche per tutti coloro che vogliono promuovere la propria attività sul web: se ne parla sabato (7 dicembre) alle 17 in un talk a cura dell’associazione Welcome2Italy, in cui saranno affrontati i temi del sito web, dei motori di ricerca e dei social network perché non è sufficiente proporre ai propri clienti un prodotto di qualità, ma è fondamentale saperlo promuovere al meglio. Ma come reagisce a tutto questo il cervello umano? Neuromarketing nel food, ovvero le emozioni come veicolo di marketing è lo speech dedicato a capire il funzionamento del cervello umano in relazione ai comportamenti di acquisto e comprendere come siano applicabili le tecniche di neuromarketing a questo ambito. Si potrà apprendere come si scrive un menu, come devono essere le luci o i profumi in un’attività legata alla ristorazione e come proporre ai propri clienti i prodotti. L’appuntamento dedicato al food, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana sarà aperto nei giorni 29, 30 novembre e 1 dicembre e nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre con tante occasioni nel segno del divertimento, della cultura e dell’intrattenimento. Nei giorni di apertura la mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta con orario continuato (venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20). Sul sito ildesco.eu e sulle pagine social, è possibile consultare l’elenco degli espositori con l’indicazione della provenienza e dei prodotti che saranno in vendita a Il Desco, nonché il programma completo degli eventi che si terranno al Real Collegio e il calendario Esco dal Desco. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla banca del Monte di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Zebar street cafè, Comunity Cfa, Caffè Bonito, Cook inc, Goditalia e Five Stars.

Claudio Tanteri





