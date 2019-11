Le 'sardine' in piazza anche a Lucca il 7 dicembre

"Perché Salvini può dire che prenderà la Toscana e tutti noi stiamo zitti? - si chiedono le 'Sardine' -. Incontriamoci in piazza, per incontrarci, stare insieme come comunità oltre bandiere e partiti. Senza violenza e odio, senza fumogeni o sassi. Nel segno del bene comune, della solidarietà e del futuro della nostra Toscana". L'idea, richiamata dal nome di questo fenomeno dilagante, le sardine appunto, è quella di formare un banco di tante persone strette che stanno insieme per portare riportare in piazza la solidarierà, l'antirazzismo, l'ugualianza e l'antifascismo. "La sardina è un pesce muto, che non grida come gli urlatori del web e dei comizi, ma che sta in banco. Stretti stretti, saremo più di loro - proseguono -. Insieme con la voglia di non restare indifferenti, non per protagonismo, ma per spirito di partecipazione e di comunità. La Toscana non abbocca e non scende in piazza contro qualcuno ma per un'idea opposta, scendiamo in piazza non per un capo ma per una comunità. Per rivendicare i valori della nostra costituzione. Questa è un'idea, per diventare realtà ha bisogno di tutti e tutte".