Piana di Lucca, allerta gialla per il vento

Nella Piana è allerta per il vento. La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per tutta la giornata di domani (3 dicembre), per vento nelle zone centro-nord orientali della Toscana. Terminata la perturbazione in transito sulla nostra regione, per domani è atteso un miglioramento delle condizioni meteo ma ci sarà un rinforzo dei venti di Grecale da Nord Est.