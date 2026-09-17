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Quei temporali che arrivano dal mare: piove in provincia di Lucca
17 settembre 2026 | 10:33
Al momento però la situazione è sotto controllo
Piove sulla provincia di Lucca. Le nuvole gonfie di pioggia sono arrivate dal mare, colpendo per prima la Versilia, già ferita dalle ultime piogge.
Celle temporalesche dalla prima mattina di oggi 17 settembre sono attive sulla costa settentrionale, tra le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione alle zone interne con precipitazioni localmente intense.
Sono già molte le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, anche se al momento la situazione non può dirsi critica.