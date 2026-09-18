Ponte di Rivangaio in manutenzione: come cambia la viabilità

La Provincia di Lucca, infatti, ha emanato un’ordinanza restrittiva per la circolazione stradale sia in direzione Lucca-Castelnuovo Garfagnana, sia nel senso inverso di marcia, sulla scorta di quanto già sperimentato durante lavori simili nell’ottobre 2023. I lavori riguarderanno specificamente il sistema di sospensione della struttura, costituito dai pendini in acciaio. In particolare, si provvederà al ripristino dell’impermeabilizzazione del nodo di collegamento tra i pendini e l’impalcato. Si tratta di un’operazione complessa e di fondamentale importanza e urgenza al fine di garantire la corretta conservazione e la stabilità statica dell’opera nel tempo. Contestualmente, e quindi nell’ambito dello stesso intervento si provvederà a efficientare e migliorare il collegamento dei giunti di dilatazione alle strutture del ponte.