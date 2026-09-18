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Ponte di Rivangaio in manutenzione: come cambia la viabilità
Da lunedì 21 settembre la struttura sarà interdetta parzialmente al traffico
Servono lavori di manutenzione al ponte di Rivangaio, sulla strada provinciale 2 Lodovica. Per permettere lo svolgimento del cantiere in sicurezza, da lunedì 21 settembre la struttura sarà interdetta parzialmente al traffico.
La Provincia di Lucca, infatti, ha emanato un’ordinanza restrittiva per la circolazione stradale sia in direzione Lucca-Castelnuovo Garfagnana, sia nel senso inverso di marcia, sulla scorta di quanto già sperimentato durante lavori simili nell’ottobre 2023. I lavori riguarderanno specificamente il sistema di sospensione della struttura, costituito dai pendini in acciaio. In particolare, si provvederà al ripristino dell’impermeabilizzazione del nodo di collegamento tra i pendini e l’impalcato. Si tratta di un’operazione complessa e di fondamentale importanza e urgenza al fine di garantire la corretta conservazione e la stabilità statica dell’opera nel tempo. Contestualmente, e quindi nell’ambito dello stesso intervento si provvederà a efficientare e migliorare il collegamento dei giunti di dilatazione alle strutture del ponte.
Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, è prevista la chiusura alternata delle corsie del ponte: verrà disposta la chiusura totale, in tempi differiti, prima della corsia in direzione Castelnuovo di Garfagnana – Lucca e, successivamente, della corsia in direzione Lucca – Castelnuovo. – Il traffico veicolare in direzione Castelnuovo – Lucca (a scendere) sarà deviato sulla viabilità alternativa Sp 2 Lodovica – vecchio tracciato e quello in direzione Lucca – Castelnuovo (a salire): sarà deviato sulla corsia del ponte non interessata dai lavori.
Inoltre, per non gravare sul servizio di Trasporto Pubblico Locale, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 7 alle 8,20, per la sola corsia in direzione Lucca del ponte di Rivangaio sarà garantito il passaggio esclusivo ai soli mezzi del TPL. Una soluzione che probabilmente produrrà dei rallentamenti alla circolazione stradale ma, essendo comunque un transito a doppio senso di marcia, limiterà di molto i disagi derivanti da un possibile senso unico alternato regolato da semaforo. La nuova regolamentazione stradale sarà indicata da apposita segnaletica in loco.
I lavori di manutenzione della Provincia sul ponte di Rivangaio, condizioni meteo permettendo, dovrebbero concludersi intorno alla metà di ottobre. Quindi ben prima del ponte di Ognissanti – in cui ci sono i festeggiamenti di Halloween a Borgo a Mozzano e Lucca Comics – per non incidere sulla fruibilità di questi importanti eventi del territorio.