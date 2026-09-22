Censite le occupazioni di suolo pubblico su 1200km di strade di competenza della Provincia di Lucca

È stato concluso il censimento sulle strade provinciali e su quelle regionali, in gestione alla Provincia di Lucca, di tutte le occupazioni di suolo pubblico che hanno carattere permanente: accessi carrabili di varia natura, occupazioni, cartellonistica pubblicitaria.

L’iniziativa – presentata lo scorso febbraio dal presidente, Marcello Pierucci, e dal dirigente del settore finanziario, Massimiliano Bendinelli – rientra nell’ambito del servizio di riscossione del Canone unico patrimoniale che costituisce uno degli elementi di autonomia finanziaria dell’ente.

Con la conclusione delle rilevazioni, quindi, saranno inviati dalla ditta incaricata nelle prossime settimane i primi avvisi di accertamento per omessa denuncia delle occupazioni di suolo pubblico.

Il censimento – affidato dalla Provincia alla ditta Ica spa con sede a La Spezia – ha riguardato circa 600 chilometri di strade di competenza provinciale, ossia 1200 chilometri se si considerano i due sensi di marcia lungo i quali sono state effettuate verifiche e misurazioni.

L’operazione ha l’obiettivo di creare una banca dati informatizzata completa di tutte le occupazioni permanenti e degli impianti pubblicitari soggetti a Canone unico patrimoniale e, al tempo stesso, anche quello di contrastare l’abusivismo e rendere più efficiente la gestione del Cup. La ditta incaricata, infatti, ha messo a disposizione della Provincia un software specifico per il controllo delle posizioni dei singoli contribuenti, il monitoraggio aggiornato delle riscossioni effettuate e per la rendicontazione sullo svolgimento del servizio.