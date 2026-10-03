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Nuova pavimentazione in A11, chiuse due stazioni
Le chiusure saranno in vigore dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 ottobre
Le stazioni di Altopascio e Lucca est, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, saranno chiuse per una notte così che il personale possa effettuare in sicurezza lavori di pavimentazione.
Le chiusure saranno in vigore dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 ottobre. In quell’orario, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare in entrata verso Pisa Capannori e in uscita per chi proviene da Firenze Chiesina Uzzanese.
Sarà inoltre chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest.