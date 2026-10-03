Nuova pavimentazione in A11, chiuse due stazioni

Le stazioni di Altopascio e Lucca est, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, s aranno chiuse per una notte così che il personale possa effettuare in sicurezza lavori di pavimentazion e.

Le chiusure saranno in vigore dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 ottobre. In quell’orario, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare in entrata verso Pisa Capannori e in uscita per chi proviene da Firenze Chiesina Uzzanese.