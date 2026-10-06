Un viaggio nella storia: la Rocca di Villa Basilica riapre le porte con il trekking di Altopiani Officina Futura

La Rocca di Villa Basilica riapre dopo circa tre anni grazie al trekking di Altopiani Officina Futura in programma per domenica (11 ottobre), con partenza alle 10 in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta.

“Avevamo già provato a visitare la Rocca al suo interno in occasione della prima edizione di questa passeggiata, nel mese di giugno – dichiara la presidente dell’associazione, Katia Sebastiani – ma c’erano stati dei problemi legati alla tempistica per la pulizia del sito da parte del Comune. Finalmente questi problemi sono stati superati, e quindi riproponiamo una seconda edizione del trekking col quale visiteremo Villa Basilica, la chiesina di Capornano e, appunto, la Rocca medioevale. Un’occasione unica, dopo alcuni anni di chiusura del sito per i lavori che hanno interessato in modo particolare l’accessibilità. Per questo invitiamo gli abitanti di Villa e dei paesi, e ovviamente tutti coloro che sono interessati, a non mancare a questo appuntamento”.

Il programma prevede alle 10 il ritrovo davanti alla chiesa in piazza Vittorio Veneto. Da qui si partirà per la visita in esterna ad alcuni luoghi notevoli del borgo: la casa della famiglia Ammannati da cui discende Giulia, madre di Galileo Galilei, la casa e il laboratorio dell’inventore della carta paglia, Stefano Franchi, il palazzo dei Biscotti, una famiglia di famosi fabbricanti di spade molto conosciuti in tutta Europa nel tardo Medioevo. Successivamente, con una camminata di circa un chilometro si raggiungerà la piccola frazione di Capornano, dove per l’occasione sarà aperta la chiesa dedicata a San Pietro che conserva al suo interno un famoso dipinto di Antonio Franchi, pittore detto il Lucchese. Dopo Capornano si salirà verso Barbagliana attraverso un sentiero nel bosco che i volontari dell’associazione Altopiani hanno riaperto e reso fruibile, e da qui si scenderà poi alla Rocca, dove ci sarà la pausa per il pranzo e dove visiteremo il glorioso edificio storico.