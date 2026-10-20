Un albero per ogni nuovo nato grazie al Consorzio di Bonifica Toscana Nord

Sono i comuni che hanno aderito alla nuova edizione di Un albero per ogni nuovo nato , il progetto del Consorzio di Bonifica Toscana Nord che ogni anno lega la nascita di ogni bam bino a un gesto concreto di cura ambientale. A nche nel 2026 l’iniziativa coinvolge l’intero territorio consortile, con 28 Comuni aderenti e una programmazione che supera le duemila essenze tra alberi e arbusti, destinate alle amministrazioni che hanno scelto di partecipare.

Le essenze selezionate rappresentano un patrimonio botanico ampio e diversificato: aceri, castagni, ginkgo biloba, catalpe, cipressi, lecci, tigli, quercie, cercis, liquidambar, insieme a specie da frutto come melograni, susini, fichi, peri e noci. Tra gli arbusti figurano corbezzoli, mirti, lavande, rosmarini, salvie, ginepri, cisti, rosa canina, fillirea e altre essenze mediterranee. “Questa nuova edizione conferma una scelta chiara: investire sul verde e sulla qualità ambientale dei nostri territori – dichiara il presidente Dino Sodini –. Ogni pianta consegnata è un impegno condiviso, un segno di cura verso i luoghi in cui viviamo e un messaggio che vogliamo trasmettere alle famiglie e alle nuove generazioni. Le economie di gara ci permetteranno di ampliare ulteriormente il progetto, rispondendo alle esigenze dei Comuni e rafforzando la presenza del verde anche nelle aree consortili. È un modo semplice e concreto per costruire un territorio più sano, più bello e più resiliente”.