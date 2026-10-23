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La Provincia di Lucca pubblica due avvisi di interpello per tre posti nell’area istruttori

23 ottobre 2026 | 11:22
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di Redazione

Redazione

La Provincia di Lucca pubblica due avvisi di interpello per tre posti nell&#8217;area istruttori

Due sono per esperti amministrativi e contabili e uno per esperto in attività tecniche e progettuali. Domande entro il 5 novembre

La Provincia di Lucca ha pubblicato due avvisi di interpello per la copertura di 3 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori: due per il profilo professionale di Esperto amministrativo e contabile e uno per quello di Esperto in attività tecniche e progettuali.

Le procedure sono riservate esclusivamente a coloro che hanno già partecipato alle rispettive selezioni uniche indette dall’amministrazione provinciale e che sono stati inseriti nei relativi elenchi degli idonei. Non si tratta, quindi, di concorsi aperti a tutti, ma di procedure rivolte ai candidati che possiedono già questo requisito per il profilo professionale di riferimento.

La domanda di partecipazione a ciascun interpello dovrà essere redatta e presentata esclusivamente in modalità digitale attraverso il Portale unico del reclutamento inPA, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno essere completati entro le 23,59 di giovedì 5 novembre prossimo, termine perentorio previsto per entrambe le procedure.

Per quanto riguarda il profilo di esperto amministrativo e contabile, la procedura selettiva prevede un’unica prova, che potrà essere scritta oppure orale, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.  La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze e le competenze professionali richieste per il ruolo. Il calendario attualmente indicato nell’avviso prevede lo svolgimento della prova mercoledì 25 novembre, a partire dalle 9, a Palazzo Ducale.
Per il profilo di Esperto in attività tecniche e progettuali, la selezione consisterà invece in una prova orale volta a verificare il possesso delle competenze tecnico-professionali richieste. Il colloquio è fissato per giovedì 19 novembre, a partire dalle 9, sempre a Palazzo Ducale.

I dettagli dei due avvisi possono essere consultati sul sito istituzionale della Provincia di Lucca, accedendo dalla home page alla sezione Amministrazione trasparente e successivamente a Bandi di concorso. Gli avvisi sono inoltre consultabili sul Portale unico del reclutamento inPA.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale della Provincia di Lucca ai numeri 0583-417212, 0583.417463 e 0583,417215, oppure scrivere all’indirizzo e-mail personale.giuridico@provincia.lucca.it o alla Pec provincia.lucca@postacert.toscana.it.