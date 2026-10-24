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Lavoro, 3 posti in Provincia
Le procedure sono riservate esclusivamente a coloro che hanno già partecipato alle rispettive selezioni uniche indette dall’amministrazione provinciale
Due esperti amministrativo e contabile, un esperto in attività tecniche e progettuali. Sono i tre profili per i quali la Provincia di Lucca ha pubblicato due avvisi di interpello per la copertura di 3 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori.
Le procedure sono riservate esclusivamente a coloro che hanno già partecipato alle rispettive selezioni uniche indette dall’amministrazione provinciale e che sono stati inseriti nei relativi elenchi degli idonei. Non si tratta, quindi, di concorsi aperti a tutti, ma di procedure rivolte ai candidati che possiedono già questo requisito per il profilo professionale di riferimento.
La domanda di partecipazione a ciascun interpello dovrà essere redatta e presentata esclusivamente in modalità digitale attraverso il Portale unico del reclutamento «inPA», disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione.
I dettagli dei due avvisi possono essere consultati sul sito istituzionale della Provincia di Lucca.