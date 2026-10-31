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Lavori alla Sp 7 di Barga, senso unico alternato da lunedì
Programmati i lavori per mettere in sicurezza il versante franato nell’inverno del 2025 a causa delle forti piogge
Lunedì 2 novembre inizieranno gli interventi della Provincia di Lucca per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla Sp 7 di Barga in località Loppia.
L’ente di Palazzo Ducale, infatti, ha programmato i lavori per mettere in sicurezza il versante franato nell’inverno del 2025 a causa delle forti piogge. La strada provinciale 7, pertanto, avrà una circolazione stradale a senso unico alternato regolata da impianto semaforico attivo 24 ore su 24.
I lavori – per i quali la Provincia ha stanziato 65mila euro – consisteranno principalmente nella realizzazione di una palificata a valle per sostenere il piano stradale. I lavori dovrebbero durare, meteo permettendo, un mese circa.