A gennaio 2027, a Pietrasanta, via ai lavori per la copertura delle vasche di raccolta delle acque reflue al depuratore del Pollino ed entro Natale, meteo permettendo, completamento dei ripristini stradali al Crociale, nei tratti interessati dalle ultime lavorazioni.

Sono le indicazioni più importanti emerse dal vertice fra comune di Pietrasanta e gestore del servizio idrico Gaia, voluto dall’assessore Matteo Marcucci (lavori pubblici) e al quale hanno partecipato anche il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore Tatiana Gliori (ambiente), per ricevere dall’azienda aggiornamenti e tempistiche sui principali interventi ancora in sospeso sul territorio cittadino.

“Il team tecnico di Gaia, che ringrazio unitamente agli amministratori della società – ha riferito Marcucci – ci ha dato finalmente la notizia che attendevamo da tempo: una data per la partenza dei lavori all’impianto di depurazione. Sappiamo bene, perché lo abbiamo toccato con mano e ascoltato dalla voce dei cittadini, quanto il Pollino abbia sofferto per anni a causa di rumori e maleodoranze legate alla presenza del depuratore. E’ una criticità storica che richiedeva una risposta definitiva: con questo intervento strutturale, finalmente, il problema verrà affrontato alla radice per restituire decoro, vivibilità e serenità a tutto il quartiere”.

Non meno importante il capitolo ‘ripristini stradali‘, in particolare nella zona del Crociale: i tecnici di Gaia hanno spiegato di aver completato le videoispezioni delle nuove tubature (poco più di 1 km e mezzo) rilevando 3 o 4 anomalie puntuali, per la cui risoluzione è già stata incaricata una ditta. Appena sanate queste situazioni, il gestore del servizio idrico procederà con le asfaltature. Sempre sul fronte delle pavimentazioni stradali, Gaia ha calendarizzato al 2027 la posa delle nuove tubazioni nelle vie Olmi e Pergolaia.

“Si tratta di strade che non abbiamo ancora asfaltato – ha ribadito Marcucci – proprio per evitare di dover rompere nuovamente il manto appena rifatto, sprecando così risorse pubbliche. Ora che abbiamo una tempistica certa programmeremo anche queste asfaltature, subito dopo i sottoservizi”.