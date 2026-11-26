Da pochi giorni è operativa una parte al piano terra del nuovo edificio del Liceo scientifico Vallisneri di Lucca realizzato dalla Provincia.

Nei giorni scorsi, infatti, si è concluso il trasloco di arredi e attrezzature nell’avveniristico immobile di via delle Rose, a Sant’Anna, dove al pian terreno trovano posto gli uffici della dirigenza scolastica e della segreteria didattico-amministrativa, dei collaboratori della preside, l’aula dei professori, la biblioteca e numerosi altri spazi, tra cui alcune aule e i servizi igienici.

Oggi (26 novembre) si è tenuto un sopralluogo del presidente della Provincia, Marcello Pierucci, accompagnato dai tecnici dell’ente di Palazzo Ducale (l’architetto Fabrizio Mechini e l’ingegnere Fabio Picchi) alla presenza della dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci e di alcuni docenti.

Si tratta di spazi pienamente operativi da alcuni giorni in un ambiente ben più confortevole e accogliente rispetto alla vecchia collocazione.

Il nuovo padiglione del Vallisneri, circa 5mila metri quadri, è praticamente pronto con le ditte incaricate che si stanno occupando delle rifiniture degli ambienti interni, mentre si stanno ultimando la sistemazione dei cortili esterni, nonché i nuovi accessi (pedonale e veicolare) all’edificio che sostituirà il vecchio padiglione ad ‘H’ .

Ricordiamo che per realizzare il nuovo blocco che ospiterà, oltre agli uffici, 44 aule per la didattica, la Provincia ha investito oltre 11 milioni di euro. Fondi che sono serviti per costruire una scuola moderna, funzionale, antisismica, con soluzioni tecnico-ingegneristiche di ultima generazione.