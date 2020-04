Mercato scommesse sportive: analisi del trend

Il mercato delle scommesse sportive è in crescita, ma non basta limitarsi a riscontrare questa crescita per potersi ritenere soddisfatti. Sia gli amanti delle scommesse sportive, sia coloro che lavorano in questo settore devono avere sempre a portata di mano dei dati dettagliati, sia per un’analisi più precisa della situazione che per definire le strategie di intervento.

L’obiettivo ultimo è dotarsi di dati e di strumenti necessari per rendersi conto delle opportunità di crescita ed anche delle possibili criticità cui si potrebbe andare incontro, che dovranno dunque essere preventivate e per le quali dovranno essere previste delle strategie di prevenzione.

I fattori presi in esame per l’analisi del trend

Fare delle previsioni sul futuro di un determinato mercato non è mai semplice. Il fatto che in questo caso si tratti delle scommesse sugli eventi sportivi non semplifica la previsione, ma anzi porta a dover prendere in considerazione diversi elementi per non commettere errori grossolani.

Se a chi scommette sugli eventi sportivi interessano prevalentemente le quote delle scommesse sul calcio o sulle altre competizioni, chi invece offre l’opportunità di scommettere e lavora in questo settore non può limitarsi ad analizzare le quote. Bisogna quindi aprirsi ad altre opportunità di business e per riuscirci risulta fondamentale tenere in forte considerazione una disamina relativa al costo del lavoro, al costo della materia prima, al costo di ammortamento ed ad altre voci di spesa.

Settore delle scommesse sportive: cosa accadrà nei prossimi anni

Nei prossimi anni il settore delle scommesse sportive virtuali godrà di una popolarità crescente e, verosimilmente, un numero sempre ampio di amanti del calcio e dello sport in generale si affideranno alle piattaforme digitali per piazzare le loro puntate sfruttando le quote offerte dai bookmakers.

In Italia la Figc ( Federazione Italiana Giuoco Calcio ), ha condotto un’interessante analisi sui numeri del calcio. Attraverso questo spaccato è stata confermata un’opinione ampiamente condivisa dalla popolazione italiana: si tratta dello sport più seguito a livello nazionale. Un gioco che rappresenta una fonte di profitti essenziale per il fatturato dell’intero settore delle scommesse sportive in Italia. In verità, anche altre competizioni sportive stanno prendendo piede e riscuotendo successo tra gli amanti dello sport, ma nel breve periodo il calcio dovrebbe continuare a mantenere il suo primato. Inoltre, sempre dall’indagine realizzata dalla Figc, si evince come il calcio sia lo sport più praticato dagli under 35 e rappresenterebbe l’attività praticata da circa un quarto del totale degli italiani che praticano attività sportiva.