Inaugurata l’edizione di Lucca Changes: le foto più bella della prima passerella

Intenso pomeriggio, nonostante le limitazioni per l’emergenza coronavirus per la prima giornata dell’edizione di Lucca Changes, l’edizione tutta virtuale di Lucca Comics and Games.

I vertici del Comune e di Lucca Crea con il sottosegretario alla cultura Vito Crimi e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt hanno visitato l’esposizione dedicata a Gianni Rodari alla Cavallerizza, inaugurato gli eventi al Giglio (con la presentazione di un quadro di Bernardino Nocchi recentemente acquisito proprio dalla galleria fiorentina) e visitato le mostre a Palazzo Ducale dopo una visita in prefettura.

Ecco una galleria delle foto più belle di Paolo Pinori.

Prima giornata Lucca Changes inaugurazione

