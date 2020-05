Cassonetti per gli abiti usati, cestini e quant’altro. Ogni posto è buono per abbandonare i propri rifiuti, creando situazioni di degrado in giro per la città. Ecco la documentazione, da San Vito, di Domenico Bertuccelli, alias Gavorchio.

Rifiuti intorno ai cassonetti e ai cestini Lucca maggio 2020

1 di 10