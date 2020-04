Borgo a Mozzano, si va verso l’annullamento del Festival: ipotesi di concerti drive-in

Emergenza coronavirus, si va verso l’annullamento anche della 38esima edizione del Festival Borgo a Mozzano. Sono per questo al vaglio nuove ipotesi (ancora tutte da verificare) per allietare in parte le serate estive in era Covid-19 e riuscire a dare in qualche modo un’alternativa a questa anomala estate.

“Sono in corso – le parole dello staff – valutazioni sulla possibilità di trasformare in via eccezionale l’evento in un format Live Music Car, che si ispira ad uno dei simboli più caratteristici degli Stati Uniti degli anni ’50 come Il Drive-in. Coinvolgendo artisti nazionali e locali sarebbe bello poter permettere a tutti di continuare a cantare e sognare”.

“Il progetto potrebbe essere ampliato anche cinema, teatro, eventi culturali, intrattenimento per bambini, un modo per dare ossigeno ad un settore duramente colpito dal coronavirus. Una risposta al bisogno di divertimento, leggerezza, positività e speranza nel futuro, per ricominciare a vivere nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di tutte le norme vigenti”.

“Un progetto alternativo – conclude lo staff -, sicuramente non semplice da realizzare, molto diverso dalle nostre abitudini,e che attende linee guida e indicazione più precise dal governo, ovviamente sempre con la speranza che tutto torni alla normalità nel minor tempo possibile e poter vivere la storica manifestazione come negli ultimi 37 anni“.