Dire “no” a quella che chiamano “dittatura sanitaria”, ad una politica che “in questi anni ha chiuso gli ospedali, ha ridotto i posti in terapia intensitva, ha distrutto la produzione nazionale” e che per due mesi ha messo in quarantena il paese.

Sono queste le rivendicazioni della manifestazione a carattere nazionale e che si è svolta oggi pomeriggio (2 maggio) anche a Lucca, organizzata dal gruppo Mascherine tricolori.

Alla discesa del Caffè delle Mura si sono ritrovati a partire dalle 16 alcune decine di manifestanti (un centinaio secondo gli organizzatori).

“Nel pieno rispetto delle distanze e con la volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno – dicono gli organizzatori – si è svolta l’iniziativa in un luogo simbolo della città. Un ritrovo di protesta, da un lato, ma anche di solidarietà e vicinanza a tutte quelle categorie che sono state messe a dura prova dal lockdown, in particolare i commercianti”.

“Siamo forse noi oggi – questo un passaggio della nota che è stata letta in piazza – a infrangere la legge? No. Sono piuttosto i famigerati decreti ad essere illegittimi, atti amministrativi in nome dei quali è stata sospesa la Costituzione, limitando la libertà di movimento di 60 milioni di italiani”. “Ci avete portato – un altro passaggio – ad una dittatura sanitaria e in tutto questo milioni di italiani non hanno visto un euro. Niente stop alle tasse, niente soldi a fondo perduto. Solo altri debiti”.

“Evidentemente qualcuno ha deciso – il commento finale che l’Italia deve fallore. Non lo consentiremo. La paarola deve tornare al popolo. Nonostante la repressione e i divieti noi manifesteremo. Ribellarsi oggi significa amare la nostra nazione. Perché la mascherina non è un bavaglio“.

In piazza c’era anche il consigliere comunale di Casapound, Fabio Barsanti: “A Lucca alla manifestazione hanno aderito 70-80 persone, c’erano decine di persone che hanno dimostrato di non voler accettare questo stato di prigionia che è stato imposto da più di due mesi, con un solo obiettivo: quello di renderci schiavi dei meccanismi dell’Unione Europea”.