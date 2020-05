Vorno, cartello per chi passeggia: “Mascherina indosso o vi segnaliamo”

Libertà di passeggiare, ma c’è chi non gradisce. E in città come in periferia fioccano i cartelli. Magari non minacciosi come quello apparso in centro storico in cui si invita alla ‘delazione’ ma che comunque mettono in guardia runner e passeggiatori.

Il nuovo episodio segnalato arriva da Vorno. Su un cartello si legge: “Chi transita in questa strada deve avere la mascherina, pena segnalazione all’autorità di polizia“. Il tutto condito da abbondanti punti esclamativi.

Libertà di passeggiare, dunque, e inizio della fase 2. Ma i residenti, specie delle zone di collina e di estrema periferia, potrebbero non essere troppo d’accordo…