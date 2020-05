Nuova etichetta discografica a Porcari: è la White Dolphin Records

Nasce a Porcari la White Dolphin Records, una nuova etichetta discografica indipendente attiva in tutto il mondo. Lavoriamo come produttore e distributore di musica attraverso diversi negozi digitali specializzati.

“La musica – dicono dall’etichetta – ha un grande potere: ti riporta nel momento in cui ti porta avanti, in modo da provare nostalgia e speranza allo stesso tempo. Siamo attivi ora in tutto il mondo come casa discografica e distributore. Abbiamo lavorato e stretto accordi con aziende rilevanti in tutto il mondo. Rilasciamo e distribuiamo la nostra musica attraverso i migliori siti di download digitali e servizi di streaming. Siamo specializzati nell’editoria di suono lo-fi, synth pop e alternative”.

La White Dolphin Records si occupa di pubblicazione in audio digitale di digital 45, Ep, album e compilation in tutto il mondo e di distribuzione attraverso i principali servizi di streaming, web promozione, promozione social, playlist compilatio e promozione radio.

Chi volesse mandare le demo può usare l’email simonettidevis@gmail.com con collegamenti a file Mp3 (non in allegato), pagine SoundCloud o siti web.

Intanto uno dei gruppi dell’etichetta, i Devya, il progetto musicale di Devis Simonetti, sono on line con il nuovo singolo Away. Registrato alla Ramkard e pubblicato dalla White Dolphin Records, Away è un groove da ballare. Uno spensierato momento per caricarsi o per scaricarsi con nuova energia in un atmosfera di intenso movimento. Lo sfondo vocale è arrogante con un background cupo che si snoda su una linea di plasticità sintetica, acida e metallica. Il digital 45 descrive nel testo la “lontananza”.