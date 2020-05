OlioSuTavola, giovedì la riapertura del locale

Vivere è reagire, vivere è riaprire, per tutti. Così anche la galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero) torna ad ospitare arte e persone da giovedì (21 maggio). Dopo lo stop forzato e l’adeguamento della cucina alla consegna a domicilio, il locale dove si mangia immersi nell’arte contemporanea riprende la sua attività, in tutti i sensi.

Un cantiere aperto sull’arte. Nei locali debitamente adeguati, all’esterno e all’interno e con tutte le procedure cui siamo tutti abituati a tenere, la vita ricomincia anche da un tavolo, anche da un bicchiere, anche da un colore.

Già giovedì sarà infatti possibile intravedere il work in progress della prossima iniziativa d’arte che la galleria allestirà in contemporanea alla riapertura. Titolo, opere e artisti, ancora da svelare.

Chi vuole, potrà curiosare di persona. Info e prenotazioni: 0583.491104.