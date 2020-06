‘Voler bene all’Italia’, San Romano mette in mostra la fortezza delle Verrucole

🇮🇹“Voler bene all’Italia” è l’iniziativa promossa da Legambiente per dar voce ai #PiccoliComuni italiani e che si traduce in una maratona di eventi social.📣 Dal 27 maggio al 2 giugno si terranno le iniziative di “voler bene all’Italia” per dar voce ai piccoli comuni. Territori straordinari, custodi di gran parte dei gioielli di natura e tradizioni del Paese, spesso lasciati ai margini delle politiche nazionali nonostante il loro immenso potenziale. #RICONNETTIAMOILPAESE è lo slogan dell’evento che quest’anno assume un significato ancora più importante interpretando l’urgenza di un percorso comune di rinascita a partire dalle comunità e dai territori.🎬Il Comune di San Romano partecipa all’evento con un fantastico video realizzato da Giulia e Diego, i ragazzi che gestiscono magistralmente la Fortezza delle Verrucole, ai quali rivolgiamo i nostri migliori auguri per il loro anniversario!🏰Vi ricordiamo anche che la Fortezza sarà aperta domenica 31 maggio e martedì 2 giugno.⏱Orari dei tour: 11:00-14:00 15:00-16:00. Max 10 persone a tour Per info sulle modalità di accesso e prenotazioni visitate la loro pagina Facebook Fortezza Verrucole Archeopark, il loro profilo Instagram @fortezzaverrucolearcheopark,il loro sito internet fortezzaverrucolearcheopark.it o 📞 telefonate al numero 3403586862Tutte le iniziative in programma saranno in diretta sui canali #social di Legambiente e su quelli dei partner collegati all’evento. Inoltre martedì 2 giugno si terrà una maratona virtuale social con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte delle bande dei territori alla presenza dei Sindaci.#Riconnetiamoilpaese #volerbeneallitalia #piccolicomuni #Fortezzadelleverrucole #Sanromanoingarfagnana