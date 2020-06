Trasporti, un Frecciarossa al giorno fermerà in Versilia

Il Frecciarossa 1000 arriva in Versilia, all’Argentario e nel Levante ligure. Da domenica 14 giugno un nuovo collegamento Trenitalia fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria da Milano e Roma per il rilancio del turismo nazionale.

Simbolo dell’eccellenza made in Italy, il Frecciarossa 1000 unirà tutti i giorni le due principali città italiane con la costa tirrenica, dalla Versilia all’Argentario, fermando anche in Liguria, a Genova e nel Levante ligure. Nuovi collegamenti per facilitare gli spostamenti di chi da Roma e Milano vuole raggiungere facilmente in treno alcune delle spiagge e dei borghi fra i più belli d’Italia.

“È una bella notizia, che accogliamo con soddisfazione e che va a premiare il lavoro fatto in questi anni per difendere il livello dei servizi a lunga percorrenza sulla linea ferroviaria Tirrenica, pur trattandosi di servizi a mercato e non compresi nell’offerta del trasporto pubblico regionale”. L’assessore a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, commenta così la novità annunciata da Trenitalia.



“Si tratta di una grande opportunità in più di mobilità – continua – che viene offerta alla costa toscana in un momento delicato per i territori, che stanno affrontando la sfida della ripartenza dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid, per rilanciare il turismo, uno dei settori che più hanno sofferto le conseguenza delle limitazioni agli spostamenti previste dalle misure assunte a livello nazionale”.