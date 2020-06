Una casa per Barney: appello per l’adozione

Barney cerca una nuova casa a Lucca: ha 11 anni, è di taglia piccola (6/7 chili). È stato lasciato in canile perché la famiglia dopo 11 anni non poteva più occuparsene.

Barney ha bisogno urgente di una famiglia che lo adotti altrimenti rischia di finire la sua vita in un box. È castrato, vaccinato e microchippato, va d’accordo con cani e gatti. Non gradisce i bambini perché ha bisogno di tranquillità. Per informazioni 347.1834141.