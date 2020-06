La musica delle tenebre, nel progetto anche Giovanni Passalia

“Mi inorgoglisce far parte di un progetto dedicato a Gaetano Giani Luporini, il compositore più importante e rappresentativo per la nostra città negli ultimi decenni”: è il commento a caldo di Giovanni Passalia in occasione della sua interpretazione al pianoforte di un nuovo brano de La Musica delle Tenebre, il lavoro musicale di Gianmarco Caselli dedicato a Gaetano Giani Luporini.

Si tratta del V,1, il primo di una serie di brani dell’opera per pianoforte ed elettronica: come tutti i brani de La Musica delle Tenebre, anche questo è stato scritto durante il lockdown e verrà messo online sul canale youtube di Caselli venerdì 12 giugno.

“Mi ha appassionato l’idea di Caselli di ‘registrare’ il silenzio nel tempo del lockdown. Le sonorità che scaturiscono in questa composizione, accompagnate da immagini surreali forse rappresentano il silenzio dell’artista, o meglio, la sua interpretazione del silenzio nel silenzio della natura”.

Lo stesso Caselli illustra questo brano: “Si tratta di una musica che ben si adatta al tocco morbido, melodico e talvolta nevrotico di Passalia: V,1 ci trasporta in una nuova dimensione del percorso interno a La Musica delle Tenebre, una dimensione in cui le varie realtà convivono e una ha bisogno dell’altra.”

La Musica delle Tenebre è un’opera dedicata a Gaetano Giani Luporini ed è articolata in vari “capitoli musicali” in cui gli strumenti tradizionali si affiancano all’elettronica grazie all’importante partecipazione di vari musicisti legati a Caselli da reciproca stima e amicizia: Edoardo Pieri (chitarra classica), Fabrizio Giovannelli (pianoforte), Tatiana Caselli (viola), Francesco Cipriano (pianoforte), Giovanni Passalia (pianoforte), Massimo Signorini (fisarmonica).