I fratelli Vincenzo e Antonio Nibali e Sabatini ospiti del negozio Tarabori

Visite vip al negozio di agricoltura e giardinaggio Tarabori sulla via Romana. A far visita a Paolo Tarabori, appassionato di ciclismo tanto da essere citato anche in pubblicazioni ufficiali come ‘infiltrato numero uno’ nelle grandi corse sulle due ruote a livello nazionale e internazionale, oggi si sono presentati Vincenzo Nibali e il fratello Antonio, entrambi in maglia Trek Segafredo e Fabio Sabatini della Cofidis.

Una tappa quasi obbligata a ‘casa’ di un supertifoso che vanta fra le sue amicizie anche Giovanni Visconti e Mario Cipollini (quest’ultimo gli ha anche regalato una maglia) e che si sta preparando alla ripresa delle prove su strada, fin dalle Strade Bianche in calendario per agosto.

I fratelli Nibali e Sabatini hanno visitato il negozio e apprezzato l’offerta di prodotti della storica ditta Tarabori prima di continuare il loro tour in Lucchesia con una ‘sgambata’ per le colline di Montecarlo.