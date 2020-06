Nuova gelateria: a San Concordio sbarca ‘Eva’

Nuova gelateria a San Concordio, ieri (20 giugno) l’inaugurazione. La gelateria Eva, brand già noto per una sede a Capannori, ha preso il posto dello storico ‘Paciugo’ che per decenni ha occupato quel lato di via della Formica che guarda a piazza della Pace.

Alla ‘prima’ sanconcordiese c’erano anche il sindaco di Capannori, Luca Menesini, e l’assessora alle attività produttive, Valentina Mercanti.