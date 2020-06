Torna la musica live: nove concerti per l’estate di Villa Bertelli

La musica torna in versione live davanti al grande pubblico e dall’8 al 26 agosto il prestigioso palco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi ospiterà alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico italiano. Saranno nove i concerti (a cui si potrebbero aggiungere altre sorprese) per un festival unico, nato in un periodo storico molto complesso.

Fortemente voluto dalla Leg Live Emotion Group di Sandro Giacomelli, dalla Ad Management di Alessandro De Luigi e da Villa Bertelli, il Festival ospiterà l’8 agosto Uto Ughi & Bruno Canino, il 12 agosto Giovanni Allevi piano solo, il 14 agosto Ornella Vanoni, il 16 agosto Pfm, il 17 agosto Roby Facchinetti, il 19 agosto The legend of Morricone, il 20 agosto Massimo Ranieri, il 21 agosto Nek chitarra e voce e il 26 agosto Raphael Gualazzi.

“In questo momento storico sarà una vera e propria sfida – commenta Sandro Giacomelli della Leg – malgrado ciò siamo convinti che ci sia bisogno di segnali positivi che facciano sperare in una ripresa e ci permettano di intravedere la fine delle preoccupazioni e dei problemi legati al Covid 19. Per questo motivo, nonostante il difficile periodo che abbiamo affrontato e con il quale ci stiamo ancora misurando, la Leg – Live Emotion Group S.R.L. e la Ad Management organizzatori di grandi eventi di intrattenimento, anche quest’anno hanno deciso di mettersi alla prova e dare vita ad alcuni Eventi come questo di VIlla Bertelli”.

“Il bisogno di dare una nota di ottimismo – dice la nota – e di non arrenderci all’idea di dover vivere un’estate priva di socialità e di sorrisi è ciò che ci ha convinto a mettere tutto il nostro impegno nella realizzazione degli eventi programmati all’interno del Festival. Investiremo perciò tutte le nostre forze e l’esperienza accumulata in questi anni nel dare al pubblico il miglior servizio possibile, ponendo la massima attenzione verso la sicurezza e la salute degli spettatori, così come è buona norma e nostro primario interesse”.

Per la realizzazione dei concerti si seguiranno le stringenti direttive sanitarie in materia di distanziamento sociale.

Per il concerto di Nek le prevendite saranno aperte a partire dalle 15 di oggi (25 giugno) per tutti gli altri eventi partiranno da lunedì alle 15. Circuito Prevendite: Ticketone.

La biglietteria di Villa Bertelli aprirà dal lunedì 29 giugno tutti i giorni dalle 17 alle 22. Tutte le informazioni su www.villabertelli.it o telefonicamente 0584.787251.