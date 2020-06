Riaperte la piscina e la palestra dell’Iti

E’ riaperta da ieri (29 giugno) la piscina Iti, gestita dal Circolo nuoto Lucca. La maggior parte delle attività sono riprese regolarmente e rimarranno aperte per tutta l’estate, garantendo un servizio continuativo di tredici mesi l’anno, con i normali orari previsti anche prima della chiusura, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22, il sabato dalle 8 alle 19,30, la domenica dalle 9 alle 13.

Sono garantite il rispetto delle norme sulla sicurezza prevesti nei decreti governativi: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina fino all’accesso in vasca, per poi indossarla nuovamente alla fine dell’attività. Sono previsti dei percorsi separati per l’entrata e l’uscita dalla struttura e la misurazione della temperatura corporea all’ingresso. Riprendono anche le attività di agonistica, preagonistica, master e palla a nuoto, dopo lo stop forzato che si prolunga da inizio marzo, per partecipare ai corsi è obbligatoria la prenotazione con un messaggio whatsapp al 3921205622. L’attività di nuoto libero è garantita in tutti gli orari di apertura con almeno due corsie riservate, per un massimo di 7 persone a corsia, senza bisgono di prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le attività della palestra, a causa delle diverse prescrizioni delle normative, avranno un orario più limitato, dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20. E’ obbligatoria la prenotazione solo per i corsi, rivolgendosi direttamente agli allenatori per sapere gli orari e le eventuali norme da seguire.

Riapre anche la piscina di Barga, sempre gestita dal Circolo nuoto Lucca e rimarrà aperta tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, per prenotazione di ombrelloni e informazioni telefonare al 3663573882.