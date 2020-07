Al via il salone dell’edilizia al polo fiere di Lucca

Salone dell’edilizia, al via. Apre ad ingresso libero domani (3 luglio) con orario 9-19 (cerimonia alle 11,30) la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell’architettura e della casa. Primo evento espositivo del settore in Toscana a prendere il via dopo il lockdown, l’appuntamento al Polo Fiere di Lucca è diventato il simbolo della ripartenza: una tre giorni dal 3 al 5 luglio 2020, che raccoglie quasi 100 aziende, incontri e workshop, per una interessante offerta formativa e informativa, rivolta sia agli operatori del settore che al pubblico.

“Il salone è anche la prima occasione per approfondire le importanti opportunità offerte con il bonus 110% degli incentivi statali per le ristrutturazioni previsti dal Governo, -spiega Alessandro Sanesi di Exposervice organizzatore dell’evento -, incentivi legati soprattutto all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Invitiamo privati, titolari di aziende, artigiani e proprietari di immobili e case, a venire a capire come possono utilizzare al meglio queste possibilità”.

Un week end dedicato alla scoperta delle soluzioni più innovative, tecnologiche e su misura nel campo dell’arredamento, e dell’edilizia, per conoscere le ultime tendenze, cogliere spunti, incontrare professionisti della progettazione e della ristrutturazione per capire come trasformare e rendere più confortevole, sicuro e redditizio il proprio patrimonio immobiliare.

Gli eventi organizzati sono mirati agli esperti del settore, alcuni prevedono l’attribuzione dei crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali, sia al pubblico, tra i quali segnaliamo venerdì pomeriggio Dl rilancio – Ecobonus 110% – Opportunita’ e insidie curato da Sol Lucet Trading srl al Polo Tecnologico Lucchese e Cara dolce casa: il nuovo mestiere del proprietario curato da Confedilizia Lucca, per comprendere meglio come ottenere il massimo dalle proprietà.

Per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuito, che collega il Polo fieristico con il centro storico partendo dalla stazione.

La manifestazione è organizzata da Exposervice S.r.l., un’azienda che vanta un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’allestimento e dell’organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio, in particolare, del Comune di Lucca, delle principali Istituzioni economiche provinciali, gli ordini professionali e con Lucca Crea srl come event partner.