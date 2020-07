Francesco Gabbani in concerto alla fortezza di Mont’Alfonso

Una ripartenza all’insegna della musica in Garfagnana. Francesco Gabbani fa tappa a Castelnuovo. Il concerto si terrà giovedì 13 agosto dalle 19,30 alle 23,30 alla fortezza di Mont’Alfonso.

I biglietti saranno disponibili da domani (3 luglio) alle 11 e dalle 11 di mercoledì (8 luglio) in tutti i rivenditori autorizzati TicketOne.

Francesco Gabbani annuncia un tour studiato ad hoc per questa estate 2020, finalmente dal vivo e per ritrovare, più da vicino, i suoi sostenitori.

Un tour che Gabbani ha fortemente voluto per lanciare un segnale di speranza per un settore, quello dello spettacolo, in profonda sofferenza in questo periodo così difficile.

Gabbani porterà in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell’amico Fritz, suo alter ego.

Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani, accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (batteria) , Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, fino all’ultimo singolo ‘Il sudore ci appiccica’ in tutte le radio da quasi un mese.