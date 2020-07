Ritrovarsi al Ristorante Michelangelo ad Azzano, frazione di Seravezza, come fosse trascorso un giorno e in realtà sono passati ben ventotto anni. Succede quando post Covid 19, un gruppo di otto professioniste, allora studentesse, in chat ricordano di essere state come a casa, coccolate dalla stupenda cordialità e convivialità di Sandro e della sua famiglia.

“Ci accolgono a braccia aperte e tavola apparecchiata – commenta Valeria – Sapori e fragranze inalterate nel tempo”.

Tutto ebbe inizio nella lontana estate del 1992 alla scuola elementare di Azzano, per l’occasione trasformata in campo base dello stage per le studentesse e gli studenti frequentanti la facoltà di lettere moderne indirizzo storico artistico. Loro sono oggi affermate professioniste in vari ambiti (in ordine alfabetico): Francesca Bardi, Caterina Bellucci, Giovanna M. Carli, Laura Casella, Barbara Celati, Valeria Cresti, Olga Lari e Silvia Michelozzi.

Foto 3 di 3





Passione in comune? Oltre l’arte, l’ottimo cibo e la ricerca sulle fonti archivistiche del Comune di Seravezza. Scopo? Studiare la fattibilità del recupero e della valorizzazione di una parte della valle del Serra, sulle orme già percorse da Michelangelo Buonarroti. Polverosissime filze di archivio, carte ingiallite e a stento decifrabili: i materiali di uso quotidiano da cui ricavare informazioni preziose per la storia del territorio.

E quel che resta è una sola domanda: ma quella narrata nelle filze è la strada di Michelangelo? Quella che veniva percorsa per estrarre i marmi per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze e quella realizzata dalle cave al mare? Fu l’impresa che impegnò Michelangelo dal 1518 al 1520. La costruzione della strada, poi, subì continui rallentamenti e quando finalmente i primi marmi giunsero a Firenze, nel 1521, il progetto della facciata ormai era stato abbandonato.

Grazie ragazze per apprezzare il nostro territorio e per avere contribuito alla ricerca e alla scoperta della Via dei Marmi, un punto d’orgoglio per la nostra Toscana terra di buon cibo e arte.

Le foto sono state realizzate prima del decreto del 4 marzo 2020