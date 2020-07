Incontro tra i vertici della lista SìAmoLucca, una delegazione di iscritti e simpatizzanti del civismo anche del territorio capannorese e il candidato alla presidenza della Regione Toscana di tutto il centrodestra unito, Susanna Ceccardi.

Un faccia a faccia sui programmi “per dare un’alternativa – spiegano da SiAmo Lucca – al governo di centrosinistra e all’ormai irrinunciabile necessità di scardinare la roccaforte rossa diventata un centro di potere, nel quale i cittadini non sono piu’ protagonisti dei processi decisionali e anzi li subiscono”.

Nel corso della riunione sono state affrontate le criticità del territorio a partire dalle infrastrutture “ma anche – dicono dalla lista civica – i guai della sanità con i tagli indiscriminati subiti costantemente e anche negli ultimi mesi, il malgoverno delle amministrazioni (tra cui spicca quella del capoluogo) con tasse al massimo e servizi scadenti”.

“Ma al centro del dibattito c’è stata soprattutto la necessità che Lucca conti di più nelle dinamiche regionali – spiega la lista civica lucchese in una nota – sia nell’ambito della provincia sia come città rispetto ad altre realtà toscane. Ecco perché abbiamo dato la nostra convinta disponibilità a fornire un contributo importante alla stesura del programma della Ceccardi, riguardante ovviamente questa parte del territorio, che da tempo reclama una maggiore attenzione, abbandonando una volta per tutta la politica degli spot a cui non seguono fatti concreti”.

SìAmoLucca e la candidata presidente Ceccardi (sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia oltre che dai movimenti civici) si confronteranno nuovamente nelle prossime settimane.

“E’ stato sancito l’inizio di una collaborazione che ha le basi per portare buoni frutti – aggiunge la lista civica in una nota – Questo conferma la collocazione convinta di SìAmoLucca all’interno dello schieramento di centrodestra, senza tuttavia rinunciare alla nostra identità. E anzi puntando a far sì che la forza del nostro impegno su Lucca, che traina quella dell’intera coalizione e ne rappresenta la parte più determinante, possa crescere ancora e consolidarsi nell’immediato futuro”.