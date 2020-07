Sbarca a Lucca in piazzale Verdi il mercato di Campagna Amica di Coldiretti

Dal pesce a miglio zero del Mar Tirreno ai formaggi della Garfagnana passando per i fiori e le piante della Versilia e gli ortaggi di stagione appena raccolti dalle aziende del territorio. Apre a Lucca, in piazzale Verdi, il mercato di Campagna Amica promosso da Coldiretti.

Per tutti i giovedì, a partire dal prossimo (16 luglio) la filiera corta della rete di Campagna Amica sinonimo di tracciabilità, trasparenza, qualità, stagionalità e sostenibilità debutta all’interno delle Mura di Lucca in un punto di grande visibilità e di facile accesso con ogni mezzo.

L’inaugurazione è in programma alle 11. “Il nostro progetto dei mercati a marchio Campagna Amica – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – continua a crescere sul territorio ed è sempre più centrale per le famiglie e per tutti coloro che cercano qualità e sicurezza alimentare. La recente emergenza sanitaria ha messo ancora più in evidenza l’importanza degli appuntamenti con i mercati settimanali degli agricoltori che hanno garantito un servizio indispensabile di approvvigionamento di beni essenziali portando ortaggi e prodotti agricoli fin sotto casa nel rispetto della sicurezza e delle normative anti-Covid. Siamo andati incontro ai bisogni dei cittadini in un momento di grande difficoltà oggettiva. La vetrina di Lucca è per noi importante perché consente alla nostra rete, la più grande in Europa, formata da aziende agricole, le più a conduzione familiare, di arrivare anche ai turisti diventando elemento di promozione del territorio e della sua qualità”.

Una decina i produttori che animeranno il mercato portando ogni settimane sotto casa dei lucchesi i prodotti appena raccolti, stagionali e freschi. Ci saranno ortaggi e frutta, confetture, formaggi di vacca e capra, miele, pesce fresco, piante e fiori e tutto quello che serve per un’alimentazione salutare.

Sono attualmente quattro i mercati di Campagna Amica aperti in provincia di Lucca. A Viareggio, in via Fratti, il martedì; il giovedì mattina a Seravezza, in località Pozzi, il venerdì a Massarosa nella piazza del mercato ed il sabato in Piazza Romboni a Camaiore.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook