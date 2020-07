Irriverenti e innovativi, a Lucca è nata la web radio ‘Blacklist’

Per i lucchesi e non solo da qualche tempo c’è una emittente radio in Podcast irriverente e innovativa.

Si chiama BlackListWR, è di Lucca e produce podcast in chiave politica e satirica. È nata dall’idea di Domenico Arruzzolo che ha coinvolto nell’impresa tre cari amici di vecchia data: Emanuele Landucci, Gherardo Dini e Nicolò Taccola. Un progetto che muove dall’entusiasmo, dalla curiosità, dalla ricerca e dalla voglia di mettersi in gioco e sperimentare nuove formule e nuovi linguaggi.

Con lo sguardo puntato sull’attualità e sui temi al centro del dibattito odierno nel paese, BlackListWR ha come obiettivo quello di garantire “un’informazione di qualità – dicono i promotori – che raggiunga il grande pubblico e sappia essere accattivante grazie anche ad un profilo innovativo e moderno”.

“Tutto è partito – spiegano dall’emittente – con una semplice chiacchierata al bar, con l’obiettivo di divertirsi ma ancora di più usare il politicamente scorretto e il “senza filtri” per attirare l’attenzione dei più e meno giovani su argomenti che nell’attuale generazione possono sembrare noiosi o poco importanti ma che ci circondano quotidianamente”.

L’attualità, la satira, la politica, i tabù, i volgarismi, tutto portato in chiave satirica e senza filtri, con i due speaker Domenico Arruzzolo ed Emanuele Landucci che fanno da colonne portanti di questo format. Insieme a loro, Gherardo Dini e Nicolò Taccola completano il team occupandosi della regia audio, della produzione video e dei contatti con i vari ospiti.

In trasmissione, finora, sono transitati Vittorio Feltri, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, Antonio Pappalardo (leader dei gilet arancioni) e molti altri personaggi intervistati telefonicamente durante la trasmissione.

BlackListWR è il frutto di un lavoro di squadra, passione, divertimento e serietà con cui questi quattro ragazzi hanno voluto mettersi in gioco.

I podcast sono ospitati da Spotify e su Apple Podcast.

Blacklist Web Radio è anche su Facebook e su Instagram.