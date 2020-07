Anche il pesce al mercato di Campagna Amica di piazzale Verdi

Anche il pesce è a miglio zero. Appena pescato, ma su prenotazione al 338.456 5307 per uno spaghetto allo scoglio, una grigliata o altre particolari richieste. La Campagna Amica, in piazzale Verdi, è una credenza ricca di profumi, sapori e stagionalità. Dopo il vernissage della scorsa settimana accompagnato dalla piacevole curiosità di tanti consumatori lucchesi, il primo mercato di Coldiretti dentro le Mura di Lucca torna giovedì (23 luglio) dalle 8 alle 13 con i suoi produttori della qualità.

Sono una decina i produttori protagonisti dell’appuntamento tra le mura con ortaggi e frutta, confetture, formaggi di vacca e capra, miele, pesce fresco, piante e fiori e tutto quello che serve per un’alimentazione salutare. Alimentazione che è sempre più made in Italy e locale. L’82 per cento dei consumatori privilegia infatti nel carrello i prodotti tricolore per sostenere l’occupazione e l’economia nazionale in un momento particolarmente difficile per il Paese. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’assemblea della principale organizzazione Europea degli agricoltori.

Sono attualmente quattro i mercati di Campagna Amica aperti in provincia di Lucca: a Viareggio, in via Fratti, il martedì; il giovedì mattina a Seravezza, in località Pozzi, il venerdì a Massarosa nella piazza del mercato ed il sabato in Piazza Romboni a Camaiore.