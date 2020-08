Via Garibaldi chiusa al traffico il venerdì: shopping sotto le stelle d’agosto a Viareggio

Via Garibaldi a Viareggio chiusa al traffico tutti i venerdì di agosto, dalle 15,30 all’una di notte: si chiama In Centro sotto le stelle, l’iniziativa che vede il patrocinio del Comune di Viareggio, organizzata di concerto con le attività commerciali della zona.

Il 7, 14, 21 e 28 agosto, via Battisti, via Fratti, e via Garibaldi saranno teatro di mercatini, spettacoli, e shopping serale con i negozi aperti fino a mezzanotte.

“Iniziativa che si pone nella scia delle tante prese dopo lo stop dovuto al coronavirus – commenta l’assessore al commercio Patrizia Lombardi – Abbiamo dato la possibilità di occupazione del suolo pubblico in forma gratuita agli esercizi per tavoli e sedie, e alle attività commerciali per esporre la merce. In molti hanno risposto con entusiasmo organizzando attrazioni di vario genere, sempre nel totale rispetto delle distanze e delle normative anti Covid. Si potrà fare aperitivo, cena e shopping sotto le stelle in un’ambientazione del tutto insolita per il centro città”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione – conclude Lombardi – e invito turisti e cittadini a visitare il Centro. Buon agosto a tutti”.