Domani (22 agosto) alle 21 nella sala mostre Liberty (ex supercinema) in piazza Campioni a Viareggio, verrà proiettato in esclusiva il fanfilm Due destini travolti dalla rivoluzione, la storia di Lady Oscar (interpretata da Antonella Rea) e Maria Antonietta (Elena Pampaloni) realizzato dal gruppo de I Giocolieri delle stelle Anspi S.Rita Viareggio che per l ‘occasione sarà a disposizione del pubblico per eventuali domande e curiosità.

L’entrata è libera e gratuita ma nel rispetto delle normative covid è necessaria la prenotazione al numero 3474529020 ,i posti saranno distanziati. L ‘evento è organizzato dall’ associazione Promo-Terr ,all’interno della rassegna :Incontri contemporanei.

Lucca sarà grande protagonista in molte scene di questo fan film: infatti la ricostruzione dello splendore di Versailles fine 700 avviene tra gli interni di Palazzo Pfanner e i suoi giardini fioriti, Palazzo Tucci e le maestose mura della città.

La favola del gruppo di S. Rita, a Viareggio, inizia esattamente un anno fa con la premiazione al gran gala’ del festival Oniros a S. Vincent e continua durante questa annata tanto che negli ultimi mesi il regista Yattaa, e il cast sono stati invitati sia oltreoceano alla serata di gala festival di Las vegas insieme ad ospiti internazionali sia a Firenze al prestigioso Florence Awards. Logicamente per le note vicende covid, le serate sono state annullate, ma questo non ha fermato le organizzazioni dei festival dall’erogare premi e riconoscimenti per i migliori film dell anno. Su migliaia di film in gara a Las Vegas il fan film è stato riconosciuto,come migliore film Romanzo , mentre Firenze,ha premiato il cast e la sarta Costumista del gruppo Sara Pampaloni con una statuetta d’eccezione rappresentante la Honorable Mention per i migliori costumi.

Tutto questo dopo che il film era stato premiato dallo sponsor Iptch in Israele (Afula, Nazareth Festival). Il film, nonostante sia stato creato a zero budget con una piccola telecamera, ha ricevuto in totale ben 15 riconoscimenti internazionali tra cui premi individuali per la recitazione : The best Actor Bronze Award ad Elena Pampaloni e Honorable mention a Antonella Rea e Yattaa.

Il tutto è stato realizzato con la collaborazione del Club Scherma Viareggio per i duelli , la Società di Danza Viareggio e Versilia diretta da Maria Luisa Fava per i balli d’epoca , e Lorenzo Fiorentino per gli inediti Soundtrack e Gianni Soru per la Sigla La Rosa di Versailles.