Prosegue a gonfie vele il tour estivo tutto italiano di Andrea Lanfri e Massimo Coda, i due alpinisti hanno l’obiettivo di scalare alcune delle vette più famose della nostra penisola. Ad oggi ne manca solo una al completamento della lista. Marmolada, Gran Paradiso, Monte Bianco ed infine il Monviso sono ormai ricordi indelebili nella mente dei due alpinisti. Questa avventura, totalmente made in Italy, sta arrivando al completamento. L’ultima vetta, il Cervino, previsto per il 5 e 6 settembre sarebbe la ciliegina sulla torta.

“Siamo saliti dalla cresta Est, per poi scendere dalla via normale. Le aspettative non hanno deluso, abbiamo deciso di percorrere questo itinerario per allenamento in occasione della salita alla cresta del Leone sul Cervino – ha raccontato Andrea -. Mentre salivamo abbiamo sentito un boato fortissimo e ci è tremata la terra sotto ai piedi, avevamo inizialmente creduto in un terremoto ma subito dopo abbiamo visto la grande nube di polvere e abbiamo subito pensato ad una frana”.