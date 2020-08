A Porcari il sì di Silvano e Bianca Maria: gli auguri della redazione

Si sono sposati oggi (27 agosto) Bianca Maria Salvi e Silvano Cortopassi, video operatore e giornalista titolare della testata online Cento per cento eventi.

Il rito civile si è svolto nella sala consiliare del municipio di Porcari. A unire la coppia in matrimonio il sindaco, Leonardo Fornaciari.

La redazione di Lucca in Diretta si unisce agli auguri di parenti e amici.