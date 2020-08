Altopascio, il nuovo questore ricevuto in Comune

Il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, ha incontrato in Comune la dottoressa Alessandra Faranda Cordella, nuovo questore di Lucca.

“Ho molto apprezzato la volontà del questore di conoscere da vicino la situazione del territorio della Piana e della provincia di Lucca in generale, con le visite conoscitive comune per comune – commenta il sindaco D’Ambrosio -. Lo trovo un ottimo segnale di apertura, di concretezza e di ascolto verso la comunità: tre elementi che caratterizzano anche la mia amministrazione. La collaborazione con le forze di polizia e con le forze dell’ordine in generale è da sempre un tratto distintivo di questa amministrazione: vogliamo continuare su questa strada. Grazie anche al lavoro della nostra polizia municipale già oggi sono molte le iniziative di prevenzione e controllo che sviluppiamo in accordo con le altre forze dell’ordine, con il nuovo questore – e mi fa piacere sottolineare che sia una donna – il percorso intrapreso sarà intensificato ulteriormente perché la nostra comunità sia più sicura e più libera. Benvenuta ad Altopascio, e buon lavoro”.