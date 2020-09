Una giornata di festa, nel rispetto delle norme anticovid, quella di oggi (12 settembre) a Castiglione di Garfagnana, dove la comunità ha abbracciato il nuovo plesso scolastico, pronto a spalancare le porte agli alunni in vista della prima campanella di lunedì (14 settembre).

Alla cerimonia del taglio del nastro, in località La Vigna, oltre all’amministrazione Gaspari e alcuni sindaci della Valle, hanno partecipato anche il senatore Pd Andrea Marcucci e i rappresentati di Forza Italia: il senatore Massimo Mallegni, la senatrice Licia Ronzulli (presidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza) e con il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti. Presente anche il dirigente dell’ufficio scolastico interprovinciale Donatella Buonriposi e le autorità civili, militari e religiose del territorio.

“I bambini e le famiglie di Castiglione sono fortunati – le parole di Licia Ronzulli -, immagino già la felicità dei bambini alla prima campanella che varcano la porta di questa scuola nuova e sicura. Questo è un periodo particolare, l’inaugurazione di oggi ha una doppia valenza, ha un sapore di tipo nazionale: il 14 settembre non tutti i bambini saranno fortunati come a Castiglione, tanti genitori sono in panico. Purtroppo c’è stata una sorta di scarica barile su amministrazioni comunali, presidi e ingegnanti. Una responsabilità che doveva assumersi il governo, ma oggi è una giornata di festa e non voglio far polemica. Sarà difficilissimo spiegare ai bimbi che non ci si può abbracciare. Saranno tutte cose nuove che andranno gestite. I bambini sono il nostro futuro, non dimentichiamolo. I miei complimenti all’amministrazione comunale, un esempio vero e proprio esempio virtuoso”.

“Altrove si chiudono le scuole e qui se ne aprono – commenta il senatore Massimo Mallegni -. Questo nuovo complesso è una luce nel buio, e per questo ringrazio il territorio e i sindaci-eroi che ogni giorno lavorano per le loro comunità. Certo, condivido la preoccupazione del dirigente dell’ufficio scolastico territoriale: avere gli spazi e non i docenti rischia di vanificare lo sforzo compiuto. D’altra parte con questo governo accade a nastro che si perdano occasioni. Se ne tenga conto. Il presidente della Repubblica ha appena scritto ai presidenti di Camera e Senato per evidenziare che c’era un’occasione di semplificazione e il governo non l’ha colta. Avviene di continuo. Ma oggi è un momento di festa, di questo non possiamo che essere contenti”.

“Oggi a Castiglione di Garfagnana abbiamo fatto quello che deve fare ogni politico: costruire un futuro migliore per le nuove generazioni – il commento di Roberto Tamagnini -. Grazie alle autorità intervenute”.

Foto del Centro di Coordinamento Cb Garfagnana